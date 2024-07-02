Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН

Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
По его словам, другие претенденты, к примеру, Филиппины, уже четырежды были непостоянными членами Совбеза и намерены попасть в него снова. Голосование по этому вопросу пройдет в 2026 году в рамках заседания Генассамблеи ООН.
"Мы питаем большую надежду, что нас поддержат", - сказал Жапаров.
Кыргызстан претендует на место непостоянного члена Совбеза с 2027-2028 годов.