О нас

Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН

Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН.
В регионе
2 июля 2024 г. 11:33
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН

Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

По его словам, другие претенденты, к примеру, Филиппины, уже четырежды были непостоянными членами Совбеза и намерены попасть в него снова. Голосование по этому вопросу пройдет в 2026 году в рамках заседания Генассамблеи ООН.

"Мы питаем большую надежду, что нас поддержат", - сказал Жапаров.

Кыргызстан претендует на место непостоянного члена Совбеза с 2027-2028 годов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Japarov: Kyrgyzstan strives to become non-permanent member of UN Security Council

Самое важное

В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi