Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН

Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН.

Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

По его словам, другие претенденты, к примеру, Филиппины, уже четырежды были непостоянными членами Совбеза и намерены попасть в него снова. Голосование по этому вопросу пройдет в 2026 году в рамках заседания Генассамблеи ООН.

"Мы питаем большую надежду, что нас поддержат", - сказал Жапаров.

Кыргызстан претендует на место непостоянного члена Совбеза с 2027-2028 годов.