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Жапаров: Кыргызстан и Узбекистан откроют 6-7 пунктов пропуска на госгранице

Жапаров: Кыргызстан и Узбекистан откроют 6-7 пунктов пропуска на госгранице Кыргызстан и Узбекистан откроют 6-7 пунктов пропуска после завершения делимитации и демаркации границы.
В регионе
17 ноября 2022 г. 11:05
Жапаров: Кыргызстан и Узбекистан откроют 6-7 пунктов пропуска на госгранице

Кыргызстан и Узбекистан откроют 6-7 пунктов пропуска после завершения делимитации и демаркации границы.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Садыр Жапаров на заседании парламента страны, созванного для обсуждений законопроектов о ратификации соглашений о кыргызско-узбекской госгранице и водных ресурсах Кемпирабадского водохранилища.

"Всего на границе двух стран есть 15 пунктов пропуска. Но многие сейчас не работают", - отметил он.

Президент Кыргызстана призвал депутатов поддержать соглашение о госгранице с Узбекистаном. Он заверил, что ситуация вокруг Кемпирабадского водохранилища не должна вызывать обеспокоенность.

"Хочу обратиться к тем, кто беспокоится о том, что земля под Кемпирабадским водохранилищем уйдет узбекской стороне. 4 тыс. 127 гектаров земли под водохранилищем в 1965 году уже были обменены с узбекской стороной. Несмотря на это, некоторые создают шумиху, что земля под водохранилищем будет узбекской, если оно высохнет, и кричат, чтобы земля осталась Узгену. Но вода не высохнет еще веками", - сказал он.

По словам Жапарова, если вопрос границ не урегулировать сейчас, вновь прийти к столь выгодному соглашению будущем будет трудно. "Если оставим вопрос на потом, тогда, вероятно, что не за 19 тыс. гектаров прольется кровь, а за 1 сотку земли. Сколько человек уже погибло из-за приграничного вопроса за 30 лет. Мы не отдаем земли, а, наоборот, возвращаем отданные участки", - заявил президент Кыргызстана.

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