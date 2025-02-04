Жапаров: Кыргызстан и КНР подпишут совместную декларацию

Кыргызстан и Китай подпишут совместную декларацию и ряд двусторонних документов, которые придадут новый импульс развитию стратегического партнерства между двумя странами.

Кыргызстан и Китай подпишут совместную декларацию и ряд двусторонних документов, которые придадут новый импульс развитию стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Xinhua заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который завтра отправится в КНР с госвизитом, где примет участие в церемонии открытия Зимних азиатских игр в городе Харбин.

"Китай на протяжении многих лет был и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из главных торговых и инвестиционных партнеров... Совместные усилия наших стран привели к рекордному успеху: в 2024 году товарооборот между Кыргызстаном и Китаем по данным таможенных органов достиг $22,71 млрд. Этот результат подтверждает, что наше торгово-экономическое сотрудничество продолжает активно расти", - отметил он.

Жапаров сказал, что в настоящее время необходимо акцентировать внимание на торгово-экономическом взаимодействии. Кыргызстан заинтересован в развитии взаимной торговли, ее диверсификации, продвижении совместных инвестиционных проектов. Приоритетными отраслями для развития сотрудничества являются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, экология, энергетика, электронная торговля, создание банковско-финансовой платформы.

Нами совместно с китайскими партнерами продолжается работа по продвижению экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай.

"В настоящее время на согласовании сторон находятся протоколы по экспорту отдельных видов сельхозпродукции. Приятно отметить, что наши китайские друзья оказывают содействие и создают благоприятные условия для открытия рынка для нашей продукции", - сказал президент Кыргызстана.