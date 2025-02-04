О нас

Жапаров: Кыргызстан и КНР подпишут совместную декларацию

Жапаров: Кыргызстан и КНР подпишут совместную декларацию Кыргызстан и Китай подпишут совместную декларацию и ряд двусторонних документов, которые придадут новый импульс развитию стратегического партнерства между двумя странами.
В регионе
4 февраля 2025 г. 13:09
Жапаров: Кыргызстан и КНР подпишут совместную декларацию
Садыр Жапаров

Кыргызстан и Китай подпишут совместную декларацию и ряд двусторонних документов, которые придадут новый импульс развитию стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Xinhua заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который завтра отправится в КНР с госвизитом, где примет участие в церемонии открытия Зимних азиатских игр в городе Харбин.

"Китай на протяжении многих лет был и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из главных торговых и инвестиционных партнеров... Совместные усилия наших стран привели к рекордному успеху: в 2024 году товарооборот между Кыргызстаном и Китаем по данным таможенных органов достиг $22,71 млрд. Этот результат подтверждает, что наше торгово-экономическое сотрудничество продолжает активно расти", - отметил он.

Жапаров сказал, что в настоящее время необходимо акцентировать внимание на торгово-экономическом взаимодействии. Кыргызстан заинтересован в развитии взаимной торговли, ее диверсификации, продвижении совместных инвестиционных проектов. Приоритетными отраслями для развития сотрудничества являются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, экология, энергетика, электронная торговля, создание банковско-финансовой платформы.

Нами совместно с китайскими партнерами продолжается работа по продвижению экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай.

"В настоящее время на согласовании сторон находятся протоколы по экспорту отдельных видов сельхозпродукции. Приятно отметить, что наши китайские друзья оказывают содействие и создают благоприятные условия для открытия рынка для нашей продукции", - сказал президент Кыргызстана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Кавелашвили: Грузия сейчас проходит важный этап становления государственности
Кавелашвили: Грузия сейчас проходит важный этап становления государственности
4 февраля 2025 г. 13:48
AFAD: Азербайджан продолжает поддерживать Турцию после разрушительного землетрясения
AFAD: Азербайджан продолжает поддерживать Турцию после разрушительного землетрясения
4 февраля 2025 г. 13:45
Эксперт: Торговая война между США и Китаем может как позитивно, так негативно влиять на регион
Эксперт: Торговая война между США и Китаем может как позитивно, так негативно влиять на регион
4 февраля 2025 г. 13:43
Ованнисян: Наш подход заключается в постепенном развитии сотрудничества с ЕС
Ованнисян: Наш подход заключается в постепенном развитии сотрудничества с ЕС
4 февраля 2025 г. 11:52
Папуашвили: USAID выделило $41,7 млн грузинским НПО, которые пытались сорвать выборы в 2024 году
Папуашвили: USAID выделило $41,7 млн грузинским НПО, которые пытались сорвать выборы в 2024 году
4 февраля 2025 г. 11:40
В Казахстане транспортными потоками будут управлять с помощью ИИ
В Казахстане транспортными потоками будут управлять с помощью ИИ
4 февраля 2025 г. 11:38
МИД Армении: Продолжаются усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку
МИД Армении: Продолжаются усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку
4 февраля 2025 г. 11:32
Перевозки казахстанского зерна в Иран через порты Актау и Курык в январе выросли в 23 раза
Перевозки казахстанского зерна в Иран через порты Актау и Курык в январе выросли в 23 раза
4 февраля 2025 г. 10:56
Минтранспорта: Предварительные итоги расследования крушения под Актау будут известны на днях
Минтранспорта: Предварительные итоги расследования крушения под Актау будут известны на днях
4 февраля 2025 г. 10:47
Турция примет 15 освобожденных в Газе палестинских заключенных
Турция примет 15 освобожденных в Газе палестинских заключенных
4 февраля 2025 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi