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Заместитель Генпрокурора Казахстана призвал интегрировать опыт для защиты экосистемы Каспия

Заместитель Генпрокурора Казахстана призвал интегрировать опыт для защиты экосистемы Каспия Каспийское море является источником несметных природных богатств и напоминает нам о необходимости бережного к нему отношения
В регионе
4 апреля 2024 г. 10:48
Заместитель Генпрокурора Казахстана призвал интегрировать опыт для защиты экосистемы Каспия

Каспийское море является источником несметных природных богатств и напоминает нам о необходимости бережного к нему отношения.

Как передает Report, об этом заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев заявил в ходе пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских стран в Баку.

"Мы стоим перед лицом серьезных экологических вызовов, таких как глобальное потепление, снижение уровня моря, промышленные и нефтяные разливы, чрезмерный промысел. Мы готовы приложить усилия для поиска эффективных решений", - сказал он.

По словам Умиралиева, в этом контексте особую роль приобретает деятельность органов прокуратуры прикаспийских стран.

По его словам, органы прокуратуры обладают необходимым мандатом, который обеспечивает законность в области защиты окружающей среды и способствует разработке новых подходов.

"Это потребует от нас интеграции опыта, знаний и разработки совместных инициатив, которые в конечном итоге должны гарантировать долгосрочность и благополучие этой уникальной экосистемы. Уверен, что мы сможем продемонстрировать пример
успешного межгосударственного сотрудничества и экологической ответственности", - сказал заместитель генерального прокурора Казахстана.

Нигяр Аббасова

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