О нас

Жан-Марк Родригес: Франция ограничивает свободу жителей Корсики

Жан-Марк Родригес: Франция ограничивает свободу жителей Корсики Франция ограничивает свободу жителей Корсики, в том числе запрещает им соблюдать собственные традиции.
В регионе
20 октября 2023 г. 13:25
Жан-Марк Родригес: Франция ограничивает свободу жителей Корсики

Франция ограничивает свободу жителей Корсики, в том числе запрещает им соблюдать собственные традиции.

Как сообщает Report, об этом заявил мэр Корсиканского города Поджо-ди-Венако Жан-Марк Родригес во время выступления на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

По его словам, в современном мире не может быть места колониализму: "После оккупации Франция ввела множество запретов в Корсике. Например, нам запрещают соблюдать свои традиции”.

Родригес также выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку Корсике в борьбе за независимость.

"Франция для отвода глаз каждый раз присваивает Корсике какой-либо новый статус. Однако это не делает нас свободными. Париж лишь обещает, что примет во внимание наши требования. Однако на деле, ни одно из них не выполняется”, - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Corsican Representative: France has imposed bans on Corsica since invasion
Версия на азербайджанском языке Korsika təmsilçisi: “İşğaldan sonra Fransa Korsikaya qadağalar qoyub və bizə boş vədlər verməklə baş qatır” 

Самое важное

В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
20 октября 2023 г. 12:24
Сегодня - День города Зангилан
Сегодня - День города Зангилан
20 октября 2023 г. 00:00
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
18 октября 2023 г. 17:35
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
18 октября 2023 г. 16:37
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
17 октября 2023 г. 20:20
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
17 октября 2023 г. 14:22
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
17 октября 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
17 октября 2023 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi