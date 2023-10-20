Жан-Марк Родригес: Франция ограничивает свободу жителей Корсики

Франция ограничивает свободу жителей Корсики, в том числе запрещает им соблюдать собственные традиции.

Франция ограничивает свободу жителей Корсики, в том числе запрещает им соблюдать собственные традиции.

Как сообщает Report, об этом заявил мэр Корсиканского города Поджо-ди-Венако Жан-Марк Родригес во время выступления на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

По его словам, в современном мире не может быть места колониализму: "После оккупации Франция ввела множество запретов в Корсике. Например, нам запрещают соблюдать свои традиции”.

Родригес также выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку Корсике в борьбе за независимость.

"Франция для отвода глаз каждый раз присваивает Корсике какой-либо новый статус. Однако это не делает нас свободными. Париж лишь обещает, что примет во внимание наши требования. Однако на деле, ни одно из них не выполняется”, - сказал он.