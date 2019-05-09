Служба национальной безопасности (СНБ) Армении провела очередное изучение общественного мнения для выяснения рейтинга премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

"Согласно результатам опроса, рейтинг Пашиняна продолжает снижаться, зарегистрировав новый антирекорд – 34 процента. По результатам проведенному всего лишь три месяца назад опросу, рейтинг Никола Пашиняна был на 30% выше. Рейтинг Пашиняна падает во всех слоях общества и возрастных группах", - отмечает издание.