Землетрясение в Турции привело к обрушению домов, есть пострадавшие

Землетрясение силой 5,1 балла произошло в турецком городе Эрзурум.

Землетрясение силой 5,1 балла произошло в турецком городе Эрзурум.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, в результате стихийного бедствия пострадали четыре человека, в двух селах разрушены дома.

Отметим, что подземные толчки были зафиксированы в райне Копрукоя в 15:40 по местному времени.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оно длилось 12 секунд. Губернатор Эрзурума Окай Мемиш сказал, что из-под завалов спасли двух человек. После землетрясения обрушившиеся с высоты камни перекрыли дорогу Хыныс-Текман.

Эпицентр находился на глубине 5 километров. Толчки ощущались также в Агры, Диярбакыре и Муше.