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Землетрясение в Турции привело к обрушению домов, есть пострадавшие

Землетрясение в Турции привело к обрушению домов, есть пострадавшие Землетрясение силой 5,1 балла произошло в турецком городе Эрзурум.
В регионе
19 ноября 2021 г. 23:22
Землетрясение в Турции привело к обрушению домов, есть пострадавшие

Землетрясение силой 5,1 балла произошло в турецком городе Эрзурум.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, в результате стихийного бедствия пострадали четыре человека, в двух селах разрушены дома.

Отметим, что подземные толчки были зафиксированы в райне Копрукоя в 15:40 по местному времени.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оно длилось 12 секунд. Губернатор Эрзурума Окай Мемиш сказал, что из-под завалов спасли двух человек. После землетрясения обрушившиеся с высоты камни перекрыли дорогу Хыныс-Текман.

Эпицентр находился на глубине 5 километров. Толчки ощущались также в Агры, Диярбакыре и Муше.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə zəlzələ dağıntılara səbəb olub, xəsarət alanlar var  
Версия на английском языке Turkey hit by 5.1 magnitude quake

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