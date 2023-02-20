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Землетрясение в Турции ощущалось в четырех странах

Землетрясение в Турции ощущалось в четырех странах Жители Ливана, Сирии, Кипра и Израиля ощутили толчки после землетрясения в турецкой Антакье.
В регионе
20 февраля 2023 г. 22:06
Землетрясение в Турции ощущалось в четырех странах

Жители Ливана, Сирии, Кипра и Израиля ощутили толчки после землетрясения в турецкой Антакье.

Как передает Report, об этом заявил Европейский сейсмологический центр.

"Толчки ощущались на расстоянии более 400 километров примерно 30 миллионами человек в Турции, Ливане, Сирии, на Кипре, в Сирийской Арабской Республике и в Израиле", - указали в центре.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции перед этим сообщило, что за 20 минут на юго-востоке страны в провинции Хатай произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

По данным телеканала Sabah, очаг землетрясения магнитудой 6,4 залегал на глубине 16,74 км. Подземные толчки ощущались также в окрестных провинциях.

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