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    Землетрясение в Турции, число раненых достигло 39 - ОБНОВЛЕНО

    © NTV

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Число раненых в результате землетрясения в районе Самсат турецкой провинции Адыйаман достигло 39 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, в результате стихийного бедствия разрушены дома в центре города и в деревнях.

    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что человеческих жертв в результате землетрясения нет.

    *** 09:18

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В турецком городе Адыйаман произошло землетрясение силой 5,5 баллов.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", информацию распространило министерство чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий страны.

    Подземные толчки зафиксированы на глубине 9,17 километров. В результате стихийного бедствия ранения получили 13 человек.

    Дополнительной информации об инциденте пока не поступало. 

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