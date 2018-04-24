Землетрясение в Турции, число раненых достигло 39 - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Число раненых в результате землетрясения в районе Самсат турецкой провинции Адыйаман достигло 39 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, в результате стихийного бедствия разрушены дома в центре города и в деревнях.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что человеческих жертв в результате землетрясения нет.

*** 09:18

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В турецком городе Адыйаман произошло землетрясение силой 5,5 баллов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", информацию распространило министерство чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий страны.

Подземные толчки зафиксированы на глубине 9,17 километров. В результате стихийного бедствия ранения получили 13 человек.

Дополнительной информации об инциденте пока не поступало.