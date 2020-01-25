Землетрясение в Турции: 20 погибших, более 1000 пострадавших - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-2

Число погибших и пострадавших в результате землетрясения в городах Элязыг, Малатья, Диярбакыр, Адияман, Батман, Кахраманмараш и Шанлыурфа в Турции увеличилось.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, число погибших в Элязыге и Малатье достигло 20 человек.

В результате землетрясения пострадали 1015 человек.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, министр здравоохранения Фахраддин Годжа, министр окружающей среды и городского планирования Мурат Курум отправились в Элязыг.

***07:17

По меньшей мере 19 человек погибли и 772 пострадали при сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг,

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу Минздрава страны.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.

Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.

***03:01

По меньшей мере 18 человек погибли и 553 пострадали при сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг.

Как передает Report, об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

“В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье - пять. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека”, - сказал Сойлу журналистам.

***01:14

Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 14 человек.

Как передает Report, oб этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Более 300 - пострадали.

Ранее сообщалось о восьми жертвах.

***01:18

Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.

Как передает Report, таким образом, общее число погибших в провинциях Малатья и Элязыг возросло до восьми, а пострадавших - превысило 300.

***00:30

Не менее шести человек стали жертвами землетрясения, произошедшего на востоке Турции.

Как передает Report, oб этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Согласно его данным, три человека погибли в провинции Элязыг, еще трое - в Малатье.

Кроме того, по словам губернатора первой из указанных провинций Четина Октая Калдырыма, еще 225 человек получили травмы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

23:13*** - 24.01.2020

Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до четырех.

Как передает Report, oб этом сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

"При землетрясении погибли четыре наших гражданина – два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг", - сказал он.

По меньшей мере 84 человека получили травмы в результате землетрясения.

Пострадавшие люди в основном находились недалеко от эпицентра - в районе восточной провинции Элязыг.

22:55***

По меньшей мере два человека получили ранения в пятницу в результате землетрясения на востоке Турции.

Как передает Report, oб этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Мы находимся в контакте с органами власти и спасательными службами во всех провинциях. Пока информации о погибших нет, есть информация о двух раненых. В городе Сивридже разрушены 4-5 зданий".

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики сообщило, что было зафиксирован землетрясение магнитудой 6,8.