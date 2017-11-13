Землетрясение повредило ряд исторических памятников на западе Ирана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Несколько исторических объектов и памятников повреждены в западных провинциях Ирана в результате разрушительного землетрясения.

Как сообщает Report со ссылкой на Fars, об этом заявил глава иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгар Мунесан.

"Землетрясение нанесло ущерб пяти историческим объектам в провинции Керманшах и более семи памятникам в провинции Илам", - отметил Мунесан.

По его словам, их можно будет отреставрировать и восстановить.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло накануне на границе Ирана и Ирака. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. По последним данным, жертвой стихии стали по меньшей мере 407 человек, более 6000 пострадали.