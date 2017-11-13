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    Землетрясение повредило ряд исторических памятников на западе Ирана

    Али Асгар Мунесан: Их можно будет отреставрировать и восстановить

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Несколько исторических объектов и памятников повреждены в западных провинциях Ирана в результате разрушительного землетрясения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Fars, об этом заявил глава иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгар Мунесан.

    "Землетрясение нанесло ущерб пяти историческим объектам в провинции Керманшах и более семи памятникам в провинции Илам", - отметил Мунесан.

    По его словам, их можно будет отреставрировать и восстановить.

    Землетрясение магнитудой 7,3 произошло накануне на границе Ирана и Ирака. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. По последним данным, жертвой стихии стали по меньшей мере 407 человек, более 6000 пострадали.

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