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Землетрясение магнитудой 7,5 у Санторини будет ощущаться в Турции силой в 5 баллов

Землетрясение магнитудой 7,5 у Санторини будет ощущаться в Турции силой в 5 баллов Возможное землетрясение у греческого острова Санторини магнитудой 7,5 будет ощущаться в Турции силой в 5 баллов.
В регионе
9 февраля 2025 г. 14:14
Землетрясение магнитудой 7,5 у Санторини будет ощущаться в Турции силой в 5 баллов

Возможное землетрясение у греческого острова Санторини магнитудой 7,5 будет ощущаться в Турции силой в 5 баллов.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Habertürk, к такому выводу пришли турецкие ученые из Университета девятого сентября в Стамбуле и других вузов.

Специалисты подготовили модель удара стихии и предварительный отчет о последствиях. Выяснилось, что землетрясение магнитудой 7,5, которое может произойти в районе острова Санторини в Эгейском море, будет ощущаться в Турции силой в 5 баллов. При этом оно, скорее всего, не приведет к человеческим жертвам или материальному ущербу, если будут приняты соответствующие меры предосторожности.

Ученые напомнили, что в прошлом в Эгейском море происходили извержения вулкана у Санторини, а также были землетрясения магнитудой 7,5. Эти процессы провоцировали и цунами.

К береговой линии между провинциями Чанаккале и Фетхие вероятен приход волны цунами. Ее высота не должна превысить двух метров, но вода может пройти около полукилометра вглубь турецкой территории. Отмечается, что о формировании цунами местные службы смогут узнать примерно за полчаса до прихода волны к побережью, а оповещение населения в случае реальной угрозы произойдет за 7-10 минут до удара цунами.

Отметим, что 6 февраля Министерство по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Греции объявило на Санторини чрезвычайное положение из-за постоянных землетрясений, которые происходят там в последние недели, режим ЧС будет действовать до 1 марта.

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Версия на английском языке Possible impact of potential strong earthquake in Santorini on Türkiye evaluated
Версия на азербайджанском языке Santorinidə baş verə biləcək güclü zəlzələnin Türkiyəyə təsiri məlum olub

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