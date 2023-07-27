Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане вблизи Южных Курил

В Тихом океане возле Южных Курил зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.

В Тихом океане возле Южных Курил зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфакс" в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг в 22:06 местного времени (14:06 по московскому времени) с эпицентром в 71 км восточнее села Малокурильское о. Шикотан на глубине 86 км. Тревога цунами не объявлялась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Южных Курил сейсмическое событие могли ощутить силой до четырех баллов.