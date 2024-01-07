Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы

На территории Казахстана недалеко от Алматы в воскресенье в 09:10 местного времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6.

На территории Казахстана недалеко от Алматы в воскресенье в 09:10 местного времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,3 залегал на глубине 10 км в 55 км восточнее Алматы.

Координаты эпицентра: 43.32 градуса северной широты, 77.57 градуса восточной долготы.

По данным сейсмологов, в городе ощущались подземные толчки интенсивностью 2 балла (по шкале МSК-64).