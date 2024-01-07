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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы На территории Казахстана недалеко от Алматы в воскресенье в 09:10 местного времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6.
В регионе
7 января 2024 г. 09:12
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы

На территории Казахстана недалеко от Алматы в воскресенье в 09:10 местного времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,3 залегал на глубине 10 км в 55 км восточнее Алматы.

Координаты эпицентра: 43.32 градуса северной широты, 77.57 градуса восточной долготы.

По данным сейсмологов, в городе ощущались подземные толчки интенсивностью 2 балла (по шкале МSК-64).

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Версия на английском языке Earthquake of magnitude 4.6 recorded in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda zəlzələ olub

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