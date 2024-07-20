Землетрясение магнитудой 4,1 произошло возле Стамбула

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Мраморном море недалеко от Стамбула.

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Мраморном море недалеко от Стамбула.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки зафиксировали на расстоянии около ста километров от столицы. Очаг находился на глубине примерно семи километров возле острова Мармара. В европейской части Стамбула толчки отсутствовали.

Однако сейсмологи обсерватории Кандилли отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине около четырех километров. Также они оценили магнитуду в 4,2. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.