Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента Украины Владимира Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира. Европейские политики обратились в комитет премии.

Президента Украины Владимира Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира. Европейские политики обратились в комитет премии.

Как передает Report, об этом говорится в открытом письме Нобелевскому комитету.

"Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления. От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до человека, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы бороться за свою страну. Люди всей Украины борются против сил авторитаризма. Наши слова сострадания и поддержки вряд ли могут воздать должное жертвам, которые они приносят во имя принципов прав человека и мира", - указано в письме.

Стоит отметить, что все кандидатуры должны были подать до 1 февраля, но европейские политики настаивают на кандидатуре Зеленского и просят продлить срок подачи заявки до 31 марта.

"Хотя мы понимаем, что это нарушение процедуры, мы считаем, что это нарушение оправдано нынешней беспрецедентной ситуацией. Наша демократическая обязанность - противостоять авторитаризму и поддерживать народ, который борется за демократию и свое право на самоуправление", - объяснили свою позицию европолитики.