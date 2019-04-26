​Зеленский улетел на отдых в Турцию

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на отдых, сообщает Report.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело", — написал он в Facebook.

Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.

"За 4 месяца ... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха", — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что ЦИК Украины затягивает официальное объявление итогов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию.

В Центризбирком отвергли заявление Зеленского.

23 апреля в ЦИК Украины завершили обработку всех протоколов: Владимир Зеленский набрал 73,22%, Пётр Порошенко — 24,45%.