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Зеленский намерен сменить посла Украины в Армении

Зеленский намерен сменить посла Украины в Армении

Президент Украины Владимир Зеленский намерен заменить послов в Швейцарии, на Кипре, в Аргентине, США и других странах, сообщает Report со ссылкой на украинское издание "Левый берег".

"В связи с новым этапом в политической жизни Украины после выборов Зеленский хочет поменять послов, в первую очередь, в странах "Большой семерки". Но проблема в том, что пока нет кандидатур им на замену. Поэтому в нынешнем списке стран (на замену - ред.) есть Ватикан, Швейцария, Аргентина, Вьетнам, Иордания, Армения, Кипр, ЮАР и тому подобные", - сообщил собеседник издания.

По информации издания, создание списка инициировал замглавы офиса президента Вадим Пристайко.

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