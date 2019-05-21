​Зеленский намерен провести референдум о диалоге с Россией

Владимир Зеленский инициирует референдум о формате переговорного процесса с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам чиновника, на референдум вынесут вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией и решении конфликта в Донбассе.

Для этого команда Зеленского рассчитывает принять закон о референдуме.

На инаугурации Зеленский заявил, что готов к диалогу по урегулированию ситуации в Донбассе, первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц.