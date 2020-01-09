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Зеленский и Роухани обсудили порядок работы для расследования авиакатастрофы в Иране

Зеленский и Роухани обсудили порядок работы для расследования авиаката

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани обсудил порядок совместной работы для расследования катастрофы украинского самолета под Тегераном. 

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы. Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - сказал Зеленский.

Роухани отметил, что Иран предоставит группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

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