Зеленский: Аваков находится до конца года на испытательном сроке

Министр внутренних дел Арсен Аваков, как и все остальные министры, находится в настоящее время на испытательном сроке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-марафона в Киеве.

"Я ничего ему (Авакову - ред.) не обязан и не должен. Скажем честно, есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в министерстве внутренних дел. Новый человек в Национальной полиции, насколько я знаю. Точно новый человек в пограничниках - я об этом договаривался с министром внутренних дел и с нашим Кабмином. Потом у нас Национальная гвардия обновленная", - перечислил президент.

По его словам, "там очень много новых людей, поэтому есть испытательный срок". "Я всем министрам и правоохранителям сказал откровенно, принесите нам до конца года реальные дела. Не будет - мы всех уволим", - сказал Зеленский.