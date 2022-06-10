Зеленский заявил об успехах ВС Украины на двух направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехах ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехах ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в своем видеообращении Зеленский сообщил о том, что Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые ВС РФ считают ключевыми мишенями, держат оборону.

"Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине, освобождая нашу землю. Держим оборону на Николаевском направлении", - рассказал президент Украины.

Он поблагодарил специалистов, которые в течение дня возобновили в Харькове телевизионное вещание после утреннего обстрела 9 июня.

"Бить по телецентрам, разрушать каналы связи, оставить людей в изоляции – это тактика оккупантов, без которой они не могут", - подчеркнул украинский лидер.