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Зеленский заявил об успехах ВС Украины на двух направлениях

Зеленский заявил об успехах ВС Украины на двух направлениях Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехах ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.
В регионе
10 июня 2022 г. 10:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехах ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в своем видеообращении Зеленский сообщил о том, что Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые ВС РФ считают ключевыми мишенями, держат оборону.

"Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине, освобождая нашу землю. Держим оборону на Николаевском направлении", - рассказал президент Украины.

Он поблагодарил специалистов, которые в течение дня возобновили в Харькове телевизионное вещание после утреннего обстрела 9 июня.

"Бить по телецентрам, разрушать каналы связи, оставить людей в изоляции – это тактика оккупантов, без которой они не могут", - подчеркнул украинский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna qoşunları Xarkov vilayətində bir sıra əraziləri azad edib”

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