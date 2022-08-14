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Зеленский заявил об уничтожении сил и средств российской армии

Зеленский заявил об уничтожении сил и средств российской армии На Донбассе продолжаются жестокие бои, а борьба на юге Украины дает хорошие новости.
В регионе
14 августа 2022 г. 04:16
Зеленский заявил об уничтожении сил и средств российской армии

На Донбассе продолжаются жестокие бои, а борьба на юге Украины дает хорошие новости.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление", - отметил глава государства.

По его словам, Россия направила туда колоссальный объем своих военных ресурсов.

"В Харьковской области украинская оборона крепкая. Попытки РФ атаковать постоянно проваливаются. Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не теряет ни одного дня и уменьшает потенциал врага.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiya ordusunun qüvvə və vasitələrinin məhv edildiyini bildirib

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