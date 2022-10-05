Зеленский заявил об освобождении Украиной десятков населенных пунктов

"Украинская армия осуществляет на юге страны довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции - за неделю освобождены десятки населенных пунктов".
Как передает Report, об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня имеем хорошие новости с передовой", - отметил он.
Президент подчеркнул, что ВСУ осуществляет на юге Украины довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции.
По его словам, от российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю.
"Это в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях", - сказал глава государства.
Зеленский напомнил, что в Херсонской области освобождены населенные пункты Любимовка, Хрещенивка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давидов Брод.
"И это еще далеко не полный перечень. Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - подчеркнул он.