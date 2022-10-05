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Зеленский заявил об освобождении Украиной десятков населенных пунктов

Зеленский заявил об освобождении Украиной десятков населенных пунктов Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия осуществляет на юге Украины довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции - за неделю освобождены десятки населенных пунктов.
В регионе
5 октября 2022 г. 02:53
Зеленский заявил об освобождении Украиной десятков населенных пунктов

"Украинская армия осуществляет на юге страны довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции - за неделю освобождены десятки населенных пунктов".

Как передает Report, об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня имеем хорошие новости с передовой", - отметил он.

Президент подчеркнул, что ВСУ осуществляет на юге Украины довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции.

По его словам, от российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю.

"Это в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях", - сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что в Херсонской области освобождены населенные пункты Любимовка, Хрещенивка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давидов Брод.

"И это еще далеко не полный перечень. Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski onlarla yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad olunduğunu açıqlayıb

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