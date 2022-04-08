Зеленский заявил о возвращении иностранных посольств в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении посла Литвы в Киев и призвал другие дипмиссии возобновить работу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении посла Литвы в Киев и призвал другие дипмиссии возобновить работу.

Как передает Report, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в столицу возвращаются и посольства других государств. "Ранее вернулось посольство Турции. Сегодня (вчера - ред.) вернулся посол Литвы. Также в Киеве возобновило работу посольство Словении. Я ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами, со всеми, кто смелый - возвращайтесь", - призвал Зеленский.