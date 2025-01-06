Зеленский заявил о готовности Киева к урегулированию при гарантиях НАТО

Украина согласна на распространение гарантий Североатлантического альянса только на контролируемые ей территории и видит в этом путь к дипломатическому урегулированию конфликта.

Украина согласна на распространение гарантий Североатлантического альянса только на контролируемые ей территории и видит в этом путь к дипломатическому урегулированию конфликта.

Как передает Report , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

"НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе - это пакет вооружений", - сказал он.

При этом Зеленский добавил, что даже для заключения перемирия Киеву будут нужны гарантии безопасности для территории, контролируемой Украиной.

"Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны точно понимать, что есть гарантии безопасности для тех территорий, которые мы контролируем", - заявил он.

В ходе беседы Фридман отметил, что хотел бы увидеть заключение договоренностей о прекращении конфликта в Украине, и в качестве возможной даты назвал 25 января. Отметим, что 20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что намерен достичь урегулирования сразу после вступления на пост главы государства.

Зеленский ответил, что Украина готова в конце января провести переговоры с США и европейскими странами об урегулировании конфликта.

"Прежде всего, я думаю, что 25 января или в другой день - вы просто называете 25 января, а я не против - мы сядем прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как можно остановить войну и [президента РФ Владимира] Путина. Мы договариваемся прежде всего с ним. Второе - Европа, потому что мы часть Европы и для нас очень важно, чтобы у Европы тоже был голос. После этого уже может быть разговор с русскими", - сказал он.

При этом на уточняющий вопрос о том, возможно ли по итогам этих разговоров подписание соглашения, в котором не будет предусматриваться членство Украины в НАТО, Зеленский не стал отвечать однозначно, но отметил, что такая попытка была предпринята при подписании Будапештского меморандума и окончилась неудачей.