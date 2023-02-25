Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сел бы за стол переговоров с Владимиром Путиным в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сел бы за стол переговоров с Владимиром Путиным в Турции.

Как передает Report, об этом заявил глава государства в ходе посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

На вопрос, сел бы Зеленский за стол переговоров, если бы в Анкаре его ждал Путин, президент ответил следующим образом:

"Мы об этом (переговоры – ред.) говорили еще до войны, я ему (президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану - ред.) говорил: "посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны". Он не смог тогда это сделать… И не только он… Сейчас он считает, что может.

Сейчас мы не можем… Это (Путин - ред.) не тот уже человек, там не с кем говорить".

Зеленский добавил, что благодарен Эрдогану, в частности, за зерновые инициативы и убежища защитников Азовстали. Он также подчеркнул, что Эрдоган проинформирован о его позиции по переговорам.