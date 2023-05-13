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Зеленский завтра посетит Германию

Зеленский завтра посетит Германию Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию - впервые после полномасштабного вторжения России в Украину.
В регионе
13 мая 2023 г. 18:12
Зеленский завтра посетит Германию

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию - впервые после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Bild, правительственные круги в Берлине подтвердили, что визит состоится в воскресенье. Точная программа визита президента пока не объявлена.

В городе Аахен состоится вручение премии Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре. Этому может предшествовать визит к канцлеру Германии Олафу Шольцу в Берлин.

Напомним, сегодня Зеленский находится с визитом в Италии.

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