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Зеленский запретил украинским чиновникам и депутатам отдыхать за границей

Зеленский запретил украинским чиновникам и депутатам отдыхать за границей Украинским госслужащим и депутатам запретили выезжать за границу на отдых или по другими, не связанными с нуждами государства, целями.
В регионе
24 января 2023 г. 01:27
Зеленский запретил украинским чиновникам и депутатам отдыхать за границей

Украинским госслужащим и депутатам запретили выезжать за границу на отдых или по другими, не связанными с нуждами государства, целями.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на этот счет есть решение Совета национальной безопасности и обороны. На момент подготовки этого материала указ президента опубликован не был.

"Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве", - сказал Зеленский.

"Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся", - пояснил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski dövlət qulluqçuları və deputatlara dincəliş üçün xaricə getməyi yasaqlayıb

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