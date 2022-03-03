Зеленский: За неделю удалось ликвидировать почти 9 тыс. российских военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели потери среди личного состава российских военных составляют около 9 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели потери среди личного состава российских военных составляют около 9 тысяч человек.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что украинская армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.

"Почти 9 тысяч убитых россиян за одну неделю", - рассказал он.

В частности, по словам Зеленского, на николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих военных - убитых и раненых.

"19 лет, 20 лет - что они видели в жизни, кроме этого, кроме вторжения на чужую землю?", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина не хочет быть покрыта трупами военных.

"Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать", – призвал он россиян.