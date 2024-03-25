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Зеленский: За неделю РФ выпустила по Украине почти 190 ракет и 140 "Шахедов"

Зеленский: За неделю РФ выпустила по Украине почти 190 ракет и 140 "Шахедов" В течение недели Россия применила против Украины около 190 ракет, 140 "Шахедов" (дроны-камикадзе - ред.) и 700 управляемых авиабомб.
В регионе
25 марта 2024 г. 03:37
Зеленский: За неделю РФ выпустила по Украине почти 190 ракет и 140 Шахедов

В течение недели Россия применила против Украины около 190 ракет, 140 "Шахедов" (дроны-камикадзе - ред.) и 700 управляемых авиабомб.

Как передает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"За эту неделю, с понедельника и до сегодняшнего дня, российские террористы применили почти 190 ракет различных типов и почти 140 "Шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб", - сказал он.

Зеленский отметил, что за более чем 2 года полномасштабной войны не было ни одной недели, когда бы Россия воздержалась от террора.

"И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же - каждую неделю, каждый день", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiya bir həftə ərzində Ukraynaya təxminən 190 raket və 140 “Şahid” atıb

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