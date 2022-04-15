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Зеленский: За 8 лет российские войска убили 14 тысяч украинцев

Зеленский: За 8 лет российские войска убили 14 тысяч украинцев Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 8 лет от рук российских войск погибли 14 тысяч украинцев.
В регионе
15 апреля 2022 г. 08:31
Зеленский: За 8 лет российские войска убили 14 тысяч украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 8 лет от рук российских войск погибли 14 тысяч украинцев.

Как передает Report, в своем традиционном видеообращении он отметил, что война России против Украины началась не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году.

"Они захватили Крым и превратили полуостров в огромную военную базу. Превратили Черное и Азовские моря в одну из самых опасных акваторий мира. Уже 8 лет как Россия уничтожает украинцев на Донбассе. С 2014 года войска РФ уничтожили 14 тысяч наших граждан", - сказал президент Зеленский.

По словам главы государства, Россия решилась на эту войну потому, что мир 8 лет не реагировал на эти события как следует.

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Версия на английском языке Zelensky: Russian troops killed 14,000 Ukrainians in eight years
Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyanın son 8 ildə öldürdüyü ukraynalıların ümumi sayını açıqlayıb

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