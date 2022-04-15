Зеленский: За 8 лет российские войска убили 14 тысяч украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 8 лет от рук российских войск погибли 14 тысяч украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 8 лет от рук российских войск погибли 14 тысяч украинцев.

Как передает Report, в своем традиционном видеообращении он отметил, что война России против Украины началась не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году.

"Они захватили Крым и превратили полуостров в огромную военную базу. Превратили Черное и Азовские моря в одну из самых опасных акваторий мира. Уже 8 лет как Россия уничтожает украинцев на Донбассе. С 2014 года войска РФ уничтожили 14 тысяч наших граждан", - сказал президент Зеленский.

По словам главы государства, Россия решилась на эту войну потому, что мир 8 лет не реагировал на эти события как следует.