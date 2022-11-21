Зеленский выступит на Парламентской ассамблее НАТО

В Мадриде открывается 68-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Сегодня в Мадриде открывается 68-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ожидается, что на ней выступят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес.

В ассамблее принимают участие 288 парламентариев из 30 стран альянса, а также стран-партнеров НАТО.

Напомним, что депутаты Милли Меджлиса, члены делегации в Парламентской ассамблее НАТО Сиявуш Новрузов, Малахат Ибрагимгызы, Кямран Байрамов и Эльшан Мусаев также примут участие в ежегодной сессии ПА НАТО.