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Зеленский выступит на Парламентской ассамблее НАТО

Зеленский выступит на Парламентской ассамблее НАТО В Мадриде открывается 68-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО.
В регионе
21 ноября 2022 г. 06:10
Зеленский выступит на Парламентской ассамблее НАТО

Сегодня в Мадриде открывается 68-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ожидается, что на ней выступят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес.

В ассамблее принимают участие 288 парламентариев из 30 стран альянса, а также стран-партнеров НАТО.

Напомним, что депутаты Милли Меджлиса, члены делегации в Парламентской ассамблее НАТО Сиявуш Новрузов, Малахат Ибрагимгызы, Кямран Байрамов и Эльшан Мусаев также примут участие в ежегодной сессии ПА НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski NATO Parlament Assambleyasında çıxış edəcək

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