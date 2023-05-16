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Зеленский выступит на открытии саммита Совета Европы в Рейкьявике

Зеленский выступит на открытии саммита Совета Европы в Рейкьявике Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить на открытии саммита Совета Европы в Рейкьявике. Он пройдет 16-17 мая.
В регионе
16 мая 2023 г. 11:35
Зеленский выступит на открытии саммита Совета Европы в Рейкьявике

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить на открытии саммита Совета Европы в Рейкьявике. Он пройдет 16-17 мая.

Как передает Report, об этом сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что Зеленский произнесет речь после вступительного слова премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.

В работе саммита примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олафа Шольц, премьер Великобритании Риши Сунак и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в европейские страны является частью подготовки Вооруженных сил страны к контрнаступлению.

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Версия на английском языке Zelenskyy to speak at opening of Council of Europe summit in Reykjavik

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