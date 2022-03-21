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Зеленский высказался об ультиматумах Кремля в адрес Украины

Зеленский высказался об ультиматумах Кремля в адрес Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ультиматумы РФ неприемлемы для Украины.
В регионе
21 марта 2022 г. 21:46
Зеленский высказался об ультиматумах Кремля в адрес Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ультиматумы РФ неприемлемы для Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью европейским общественным вещателям.

По его словам, они могут быть приняты лишь в случае уничтожения Украины.

"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать", - отметил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyanın Ukraynaya ultimatumlarına cavab verib

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