Зеленский высказался об ультиматумах Кремля в адрес Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ультиматумы РФ неприемлемы для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ультиматумы РФ неприемлемы для Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью европейским общественным вещателям.

По его словам, они могут быть приняты лишь в случае уничтожения Украины.

"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать", - отметил Зеленский.