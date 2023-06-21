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Зеленский выразил надежду на поставки F-16 для Украины через 6-7 месяцев

Зеленский выразил надежду на поставки F-16 для Украины через 6-7 месяцев Украинские пилоты начнут обучение на американских истребителях F-16 в августе этого года. Сами самолеты поступят в Украину через шесть-семь месяцев.
В регионе
21 июня 2023 г. 15:47
Зеленский выразил надежду на поставки F-16 для Украины через 6-7 месяцев

Украинские пилоты начнут обучение на американских истребителях F-16 в августе этого года. Сами самолеты поступят в Украину через шесть-семь месяцев.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в современных истребителях F-16.

Напомним, Украина заявила о создании авиационной коалиции для передачи современных самолетов, в том числе F-16. Известно, что к ней присоединились Британия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, Бельгия и Франция, а также США, как страна-производитель.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski F-16 qırıcılarının Ukraynaya nə vaxt təhvil veriləcəyini açıqlayıb

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