Зеленский выразил надежду на получение военной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на военную помощь США.
Как передает Report со ссылкой на издание The New York Times, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.
Он сказал, что чувствует поддержку украинской армии и со стороны Белого дома, и со стороны конгресса США. Однако отметил, что будет надеяться на результат.
"Я чувствую поддержку и от администрации президента Байдена, и от сенаторов. Я получил их сигналы, они были более чем положительными. Но мы знаем, что есть слова, а есть результат. Потому мы будем надеяться на результат", - сказал Зеленский.
По итогам встречи Байден объявил о выделении Украине пакета помощи на 200 млн долларов. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в пакет входят боеприпасы для ракетных систем, комплексов ПВО и артиллерийские снаряды.
В настоящее время между Белым домом Сенатом идет дискуссия о финансировании новых пакетов помощи Украине. Американское правительство не раз заявляло, что у него заканчиваются выделенные на это деньги.