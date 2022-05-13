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Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным без посредников

Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным без посредников Президент Украины Владимир Зеленский лично готов встретиться и поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.
В регионе
13 мая 2022 г. 13:37
Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным без посредников

Президент Украины Владимир Зеленский лично готов встретиться и поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что каждый день деоккупируются небольшие городки и видим следы издевательств, пыток, расстрелов, которые покинули российские военные. И именно поэтому усложняется момент о возможности переговоров", - заявил Зеленский.

Напомним, недавно он отмечал, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

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Версия на английском языке Zelenskyy says ready to meet with Vladimir Putin
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski: "Vladimir Putinlə görüşməyə hazıram"

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