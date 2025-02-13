Зеленский ввел санкции в отношении экс-президента Порошенко и ряда лиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда лиц.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, Зеленский сегодня подписал соответствующий указ.

Согласно указу, санкции против Порошенко вводятся бессрочно, его лишат госнаград, блокируют активы, ограничат торговые операции. Его активы подлежат блокированию, что предусматривает временный запрет на пользование и распоряжение ими, в частности через аффилированные лица или компании. Порошенко запрещен транзит ресурсов, перевозки и полеты по территории Украины, а также вывод капиталов за границу. Санкции предусматривают приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет участия в приватизации или аренде госимущества. Введены ограничения на пользование радиочастотным спектром и полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг.

Также Порошенко запрещено осуществлять публичные и оборонные закупки, а иностранным судам и военным кораблям - заходить в украинские порты и воздушное пространство. Установлено ограничение на увеличение уставного капитала компаний, в которых он имеет долю или влияние. Санкции также предусматривают запрет приобретения в собственность земельных участков, заключение договоров по ценным бумагам, а также выплату дивидендов или других корпоративных платежей.

В санкционном списке помимо Порошенко, оказались и Игорь Коломойский (бизнесмен, экс-совладелец "Приватбанк", его подозревают в заказном убийстве адвоката и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы - Виктора Пинчука), Геннадий Боголюбов (экс-совладелец "Приватбанк"), Константин Жеваго (экс-совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит", миллиардер, владелец компании VA Intertrading) и Виктор Медведчук (экс-депутат). Для них также введено полное прекращение торговых операций, что ограничивает возможность осуществления бизнес-деятельности и т.д.