О нас

Зеленский ввел санкции против российских партий, ЦИК РФ и физлиц

Зеленский ввел санкции против российских партий, ЦИК РФ и физлиц Президент Украины Владимир Зеленский ввел в субботу санкции в отношении юридических и физических лиц из разных стран, в том числе России. Они касаются 40 физических и 382 юридических лиц.
В регионе
22 апреля 2023 г. 16:38
Зеленский ввел санкции против российских партий, ЦИК РФ и физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в субботу санкции в отношении юридических и физических лиц из разных стран, в том числе России. Они касаются 40 физических и 382 юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В санкционный список против физлиц, включены 25 граждан РФ, а также граждане Ирана, Мали, Швейцарии.

В отношении 60 юрлиц санкции введены на 10 лет. Среди них - Центризбирком России, партия КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди".

Кроме того, ограничительные меры коснулись ООО "ВТБ-Проект", ПАО "Росбанк", ПАО "Завод Тула", ООО "Мегаком", АО "Ситибайк", холдинговая компания "Интеррос" и т.д.

Другим указом Зеленский ввел в действие решение о применении персональных санкций в отношении 322 российских юридических лиц. Это, в основном, предприятия радиоэлектроники и связи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyanın siyasi partiyalarına qarşı sanksiya tətbiq edib

Самое читаемое

Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Пакистане при ДТП погиб министр по делам религий
В Пакистане при ДТП погиб министр по делам религий
15 апреля 2023 г. 23:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi