Зеленский ввел санкции против российских партий, ЦИК РФ и физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в субботу санкции в отношении юридических и физических лиц из разных стран, в том числе России. Они касаются 40 физических и 382 юридических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в субботу санкции в отношении юридических и физических лиц из разных стран, в том числе России. Они касаются 40 физических и 382 юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В санкционный список против физлиц, включены 25 граждан РФ, а также граждане Ирана, Мали, Швейцарии.

В отношении 60 юрлиц санкции введены на 10 лет. Среди них - Центризбирком России, партия КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди".

Кроме того, ограничительные меры коснулись ООО "ВТБ-Проект", ПАО "Росбанк", ПАО "Завод Тула", ООО "Мегаком", АО "Ситибайк", холдинговая компания "Интеррос" и т.д.

Другим указом Зеленский ввел в действие решение о применении персональных санкций в отношении 322 российских юридических лиц. Это, в основном, предприятия радиоэлектроники и связи.