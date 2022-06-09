Зеленский ввел санкции против Путина и правительства России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, документ опубликован на сайте главы украинского государства.

В санкционный список вошли российские министры и чиновники, в том числе министры обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров и т.д.

Кроме того, санкции касаются 236 вузов, включая МГУ, ВШЭ и РАНХиГС, а также ряда ректоров вузов России.