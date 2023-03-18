Зеленский ввел санкции против Асада

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского главы государства Башара Асада.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского главы государства Башара Асада.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ.

Санкции вводятся на срок в 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины вводятся санкции также и в отношении других лиц.

Указ о новых санкциях со стороны Украины начал действовать в субботу, 18 марта.

11 марта Украина ввела санкции в отношении 120 человек, среди которых граждане РФ, Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Они попали в санкционный список на 50 лет.