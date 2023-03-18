Зеленский ввел санкции против Асада

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского главы государства Башара Асада.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ.
Санкции вводятся на срок в 10 лет и предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
В соответствии со статьей 107 Конституции Украины вводятся санкции также и в отношении других лиц.
Указ о новых санкциях со стороны Украины начал действовать в субботу, 18 марта.
11 марта Украина ввела санкции в отношении 120 человек, среди которых граждане РФ, Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Они попали в санкционный список на 50 лет.