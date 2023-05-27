Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с РФ

Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Беларуси. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Среди компаний, внесенных в новый санкционный список, значатся "Мобильные телесистемы" (МТС), "Волга-Днепр лизинг", "РЖД логистика", "РЖДстрой", Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiya ilə əlaqəli şəxslərə sanksiya tətbiq edib