Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Беларуси.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
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Среди компаний, внесенных в новый санкционный список, значатся "Мобильные телесистемы" (МТС), "Волга-Днепр лизинг", "РЖД логистика", "РЖДстрой", Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод.