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Зеленский: ВСУ удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов

Зеленский: ВСУ удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов "Украинской армии удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Такой результат является очень хорошим".
В регионе
4 апреля 2024 г. 22:52
Зеленский: ВСУ удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов

"Украинской армии удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Такой результат является очень хорошим".

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

По его словам, на Ставке верховного главнокомандующего он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

Он предоставил президенту подробный отчет по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас.

"Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что таких успехов ВСУ удалось добиться в условиях дефицита снарядов и существенного замедления в поставках. Такие результаты президент назвал очень хорошими. Он отдельно выразил благодарность всем солдатам и командирам, которые обеспечивают результат на поле боя.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna ordusu mərmi çatışmazlığı fonunda cəbhədəki durumu sabitləşdirib

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