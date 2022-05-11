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Зеленский: ВСУ постепенно оттесняют российскую армию от Харькова

Зеленский: ВСУ постепенно оттесняют российскую армию от Харькова Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуации на фронте в Харьковской области.
В регионе
11 мая 2022 г. 02:14
Зеленский: ВСУ постепенно оттесняют российскую армию от Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуации на фронте в Харьковской области.

Как передает Report, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на официальное сообщение Владимира Зеленского.

"ВСУ обеспечили всем нам хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют врага от Харькова", - сказал Зеленский.

Также он призвал украинцев быть сдержанными и не распространять чрезмерных эмоций.

"Хочу также призвать всех наших людей не распространять чрезмерных эмоций. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно или даже ежедневно ожидаются определенные победы. ВСУ делают все возможное для освобождения всех наших городов", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkovu azad etməyə başlayıb”

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