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Зеленский: ВСУ - на сегодня единственная гарантия нашего выживания

Зеленский: ВСУ - на сегодня единственная гарантия нашего выживания Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговорный процесс с Российской Федерацией, отметив, что ВСУ - на сегодня единственная гарантия нашего выживания.
В регионе
30 марта 2022 г. 02:06
Зеленский: ВСУ - на сегодня единственная гарантия нашего выживания

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговорный процесс с Российской Федерацией, отметив, что ВСУ - на сегодня единственная гарантия нашего выживания.

Как передает Report, об этом он заявил в своем видеообращении.

"Оборона Украины - это задача сейчас номер один, а все остальное – производное от этого. Именно на таком фундаменте рассматриваю и сообщения о переговорном процессе, который продолжается на разных уровнях с представителями Российской Федерации. Они до сих пор на нашей территории. Обстрелы наших городов продолжаются. Мариуполь заблокирован. Ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это - реальность. Это - факты. Поэтому Вооруженные силы Украины, разведка, все, кто присоединился к обороне государства, – это на сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народу. Как государству.

Гарантия, которая работает. Да, можно называть позитивными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки. Но эти сигналы не заглушают разрывы российских снарядов", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukrayna xalqının sağ qalmasının yeganə təminatçısını açıqlayıb

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