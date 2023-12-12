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Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне

Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится с президентом США Джо Байденом. Поездка проходит на фоне острых дебатов в Сенате насчет миллиардов долларов военной помощи, которую привязали к ужесточению мер борьбы с нелегальной миграцией через юж
В регионе
12 декабря 2023 г. 12:48
Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится с президентом США Джо Байденом. Поездка проходит на фоне острых дебатов в Сенате насчет миллиардов долларов военной помощи, которую привязали к ужесточению мер борьбы с нелегальной миграцией через южные границы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

В Офисе президента Украины отметили, что Зеленский сфокусируется на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины, а также на укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации.

"Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий обоих государств в следующем году", - отметили в Офисе президента.

Встречу с Байденом в Белом доме подтвердила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Нынешняя поездка станет третьим визитом Зеленского в Вашингтон с момента начала войны. Утром во вторник Зеленский также выступит перед сенаторами по приглашению лидеров демократического большинства Чака Шумера и республиканцев Митча Макконнела. После этого запланирована встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Как пишет The New York Times, визит Зеленского может стать последней попыткой подтолкнуть Конгресс к позитивному решению для Украины в 2023 году. На прошлой неделе республиканцы заблокировали пакет экстренных расходов на сумму более чем 110 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Cozef Baydenlə görüşəcək

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