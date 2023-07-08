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Зеленский встретился в Турции с патриархом Варфоломеем

Зеленский встретился в Турции с патриархом Варфоломеем Во время визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем.
В регионе
8 июля 2023 г. 15:09
Зеленский встретился в Турции с патриархом Варфоломеем

Во время визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Зеленский проинформировал патриарха о ситуации на фронте и недавних преступлениях ВС РФ против гражданских лиц.

Также во время встречи они обсудили украинскую формулу мира и возвращение незаконно депортированных из Украины детей.

Патриарх Верфоломей, со своей стороны, отметил важность достижения мира в Украине.

Отметим, что вечером 7 июля Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Версия на английском языке Zelenskyy meets Ecumenical Patriarch Bartholomew in Türkiye

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