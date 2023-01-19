Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве

19 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем во время его визита в Киев.

19 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем во время его визита в Киев.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", - написал он.

"Украина и Европейский Союз уже добились весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы достичь еще больших", - добавил президент Украины.