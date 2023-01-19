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Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве

Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве 19 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем во время его визита в Киев.
В регионе
19 января 2023 г. 18:10
Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве

19 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем во время его визита в Киев.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", - написал он.

"Украина и Европейский Союз уже добились весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы достичь еще больших", - добавил президент Украины.

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Версия на английском языке Zelenskyy meets President of European Council in Kyiv
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel Volodimir Zelenski ilə görüşüb

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