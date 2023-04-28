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Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии

Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии Президент Украина Владимир Зеленский провел встречу с новым президентом Чехии Петром Павелом и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
В регионе
28 апреля 2023 г. 17:33
Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии

Президент Украина Владимир Зеленский провел встречу с новым президентом Чехии Петром Павелом и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Зеленский поблагодарил чешского коллегу за визит, а также отметил, что Чехия с первых дней помогала Украине.

"Спасибо за этот визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения", - сказал президент.

Позже Зеленский встретился с президентом Словакии, которого также поблагодарил ее за поддержку Украины.

Отметим, что Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29

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